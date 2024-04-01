Дочь Алвиса Херманиса: "У нас с отцом очень разные взгляды на многие вещи"

На вопрос, насколько важно для нее мнение отца, Йетте отвечает: "Важно. Меня волнует его конструктивная критика, потому что всегда можно достичь большего. И я не говорю, что я всезнайка и вот то, что я делаю, это суперпотрясающе.

В каком-то смысле это мой комплекс - я, как и мой отец, хочу добиться великих успехов.

Не знаю, потому ли это, что он многого добился, но я всегда была мотивирована на карьеру".

"Но я обнаружила, что у нас с отцом очень разные взгляды на многие вещи. Я даже не ожидаю, что он согласится со всем или поймет все, что я создаю. Такие разные подходы и противоположная динамика: кажется, моя мама всегда возвышает меня, побуждая мечтать и отпускать себя, а мой отец всячески пытается втянуть меня в реальность. И он никогда не давал мне никаких преимуществ, в карьере я не использовала свое происхождение и влияние имени отца", - добавляет девушка.

Как известно, Алвис Херманис является отцом семерых детей. В браке с актрисой и режиссером Нового Рижского театра Кристине Крузе-Хермане у них родились трое детей. Алвис и Кристине обменялись кольцами в октябре 2009 года. Еще трое детей - Йетте Лоона, Юла Миа и Отто Руденс - появились на свет в предыдущем браке с эстонкой Мерле Кивери.

У режиссера также есть сын Томс Херманис от предыдущих отношений.

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