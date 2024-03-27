С самого начала их знакомства и на протяжении всех этих лет к Кейт было приковано пристальное внимание как в Британии, так и во всем мире. А сейчас в ее жизни открывается новая страница.

Капитан хоккейной команды

Кэтрин Миддлтон родилась 9 января 1982 года.

Он выросла в Баклбери в графстве Беркшир, где ее родители, Майкл и Кэрол Миддлтон, занимались бизнесом по продаже по почте детских игрушек и игр для вечеринок.

Старшая из трех детей в семье, Кейт получила образование в частной школе Marlborough College в Уилтшире. Те, кто знал ее в те годы, описывали ее как уравновешенную, популярную и талантливую. Она была капитаном школьной команды по хоккею на траве.

Ее младшая сестра, Пиппа, приобрела известность после того, как стала подружкой невесты на королевской свадьбе. С тех пор она написала книгу по планированию вечеринок, а также пишет для журналов.

Джеймс, брат Кейт, основал несколько компаний, в том числе одну, которая производит пастилу на заказ.

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Кэтрин познакомилась с принцем Уильямом в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии, который они вместе окончили. Кейт изучала там историю искусств, а Уильям позже переключился на географию.

Их отношения расцвели во время совместных уикендов в поместье бабушки Уильяма, королевы Елизаветы II в Балморале.