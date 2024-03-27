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Радостная новость: звезда популярного фильма "Сумерки" впервые стал отцом

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Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон Фото: AP/Scanpix

Британский актер Роберт Паттинсон, наиболее известный по роли Эдварда Каллена в саге "Сумерки", стал отцом. 

Как пишут зарубежные СМИ, возлюбленная Паттинсона, английская певица и актриса Сьюки Уотерхаус, подарила ему первенца. 

Знаменитую пару сфотографировали с розовой коляской во время прогулки по Лос-Анджелесу.

Однако пока нет никакой информации о дате рождения и поле ребенка.

Паттинсон и Уотерхаус вместе уже около пяти лет. Актер неохотно рассказывает о своей личной жизни.

Ранее он состоял в отношениях с коллегой по съемочной площадке Кристен Стюарт. Оба снялись в экранизациях серии подростковых романов "Сумерки", которые выходили с 2008 по 2012 год.

Как уже сообщалось, в ближайшее время Стюарт будет снимать свой первый фильм "Хронология воды" в Латвии.

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