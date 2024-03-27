Радостная новость: звезда популярного фильма "Сумерки" впервые стал отцом

Британский актер Роберт Паттинсон, наиболее известный по роли Эдварда Каллена в саге "Сумерки", стал отцом.
Как пишут зарубежные СМИ, возлюбленная Паттинсона, английская певица и актриса Сьюки Уотерхаус, подарила ему первенца.
Знаменитую пару сфотографировали с розовой коляской во время прогулки по Лос-Анджелесу.
Однако пока нет никакой информации о дате рождения и поле ребенка.
Паттинсон и Уотерхаус вместе уже около пяти лет. Актер неохотно рассказывает о своей личной жизни.
Ранее он состоял в отношениях с коллегой по съемочной площадке Кристен Стюарт. Оба снялись в экранизациях серии подростковых романов "Сумерки", которые выходили с 2008 по 2012 год.
Как уже сообщалось, в ближайшее время Стюарт будет снимать свой первый фильм "Хронология воды" в Латвии.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!