Впервые в рамках Рижской недели моды - показ коллекции финского дизайнера

"Этой весной показ Stockmann дополнят скандинавские акценты в исполнении талантливого финского дизайнера. Изделия будут стилизованы в соответствии с актуальными тенденциями женской и мужской моды. Символизм коллаборации заключается в том, что история создания универмага Stockmann уходит корнями в Финляндию. Для нас это определенный перформанс, не имеющий географических границ, вдохновленный устойчивой и скандинавской модой", - рассказывает директор универмага Stockmann Даце Голдмане.

В период Недели моды совместно с универмагом Stockmann пройдет еще одно мероприятие - семинар и панельная дискуссия на тему "Осознанная мода в наши дни" в кинотеатре Forum Cinemas (ул. 13 Января, 8). В ней примут участие латвийские и международные эксперты индустрии, в числе которых: доктор философии, сооснователь Aus Design and Upmade, старший научный сотрудник Эстонской академии художеств Рээт Аус (Reet Aus), а также Эмма Хоканссон (⁠Emma Håkansson) из Австралии, основательница Collective Fashion Justice (рус. "Коллективное правосудие моды"). В числе экспертов из Латвии - основательница рисейл-платформы Andele Mandele Лива Яунозола. Основные темы мероприятий: переход от концепции fast-fashion к slow-fashion, влияние покупок каждого из нас на будущее индустрии, а также особенности производства коллекций моды. Семинар может посетить любой желающий по предварительной регистрации.

"Современная мода немыслима без основ осознанности и устойчивости. Именно поэтому в Stockmann мы особенно следим за тем, чтобы марки нашего ассортимента соответствовали заданным принципам, а также регулярно проводим образовательные мероприятия для наших клиентов на предмет тенденций индустрии. В рамках семинара RFW мы актуализируем вопросы "зеленой" повестки, а также расскажем о возможностях современных технологий и искусственного интеллекта в этом контексте", - дополняет Даце Голдмане.

Напомним, что в этом сезоне RIGA FASHION WEEK пройдет с 8 по 11 апреля.

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