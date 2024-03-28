WSJ: Хиллари Клинтон лоббировала обмен Навального на Красикова

17 марта на пресс-конференции по итогам президентских выборов в РФ Владимир Путин указал, что знал об идее обмена Навального. "Кстати говоря, я вам скажу, это будет неожиданно - за несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги, не сотрудники администрации, некоторые люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Вы можете мне поверить, можете нет… Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, а я сказал - я согласен. Но, к сожалению, случилось то, что случилось. Только при одном условии я (согласился - Ред.): что мы его поменяем и чтобы он не возвращался - пускай там сидит. Ну это случается, ничего с этим не поделаешь. Такова жизнь", - цитировали СМИ ответ Путина на касающийся Алексея Навального вопрос корреспондента американского канала NBC.