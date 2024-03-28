Советник Ринкевича Пуриньш назначен госсекретарем Министерства обороны

Для того чтобы претендент занял должность, ему еще необходимо получить одобрение Кабинета министров, сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии.

С 2019 по 2023 год Пуриньш был советником по вопросам обороны в представительстве Латвии в НАТО.

С 2015 по 2019 год Пуриньш занимал должность заместителя государственного секретаря по вопросам безопасности в Министерстве обороны, а с 2014 по 2015 год был директором Департамента политики безопасности в Министерстве иностранных дел.

До этого Пуриньш занимал различные должности в Министерстве обороны, а также был преподавателем Балтийского оборонного колледжа в Тарту и представителем министерства по вопросам ресурсов в представительстве Латвии в НАТО.

Потенциальный госсекретарь Минобороны имеет степень магистра в области глобальной безопасности британского Крэнфилдского университета, а также окончил Латвийский университет со степенью магистра и бакалавра экономики.

Пуриньш окончил курс высшего менеджмента Балтийского оборонного колледжа.

Министр обороны Андрис Спрудс уверен, что назначение Пуриньша укрепит команду профессионалов в министерстве. Министр считает, что знания и опыт Пуриньша в сфере обороны на государственном и международном уровне внесут значительный вклад в работу министерства.

"Нашими большими задачами остаются укрепление боевых боевых возможностей Латвии, постоянная поддержка Украины, вовлечение общества в общую государственную оборону, внедрение высококачественной службы государственной обороны и развитие военной промышленности", - сказал Спрудс.

Всего на конкурс подали заявки 13 участников.

Ранее Янис Гарисонс, многолетний чиновник министерства, объявил о своей отставке с поста государственного секретаря Министерства обороны. Решение было основано на "разногласиях" между ним и министром обороны Андрисом Спрудусом.

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