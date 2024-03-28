Советник Ринкевича Пуриньш назначен госсекретарем Министерства обороны

Конкурс на должность государственного секретаря Министерства обороны выиграл советник президента Эдгара Ринкевича по вопросам национальной безопасности Айвар Пуриньш.
Для того чтобы претендент занял должность, ему еще необходимо получить одобрение Кабинета министров, сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии.
С 2019 по 2023 год Пуриньш был советником по вопросам обороны в представительстве Латвии в НАТО.
С 2015 по 2019 год Пуриньш занимал должность заместителя государственного секретаря по вопросам безопасности в Министерстве обороны, а с 2014 по 2015 год был директором Департамента политики безопасности в Министерстве иностранных дел.
До этого Пуриньш занимал различные должности в Министерстве обороны, а также был преподавателем Балтийского оборонного колледжа в Тарту и представителем министерства по вопросам ресурсов в представительстве Латвии в НАТО.
Потенциальный госсекретарь Минобороны имеет степень магистра в области глобальной безопасности британского Крэнфилдского университета, а также окончил Латвийский университет со степенью магистра и бакалавра экономики.
Пуриньш окончил курс высшего менеджмента Балтийского оборонного колледжа.
Министр обороны Андрис Спрудс уверен, что назначение Пуриньша укрепит команду профессионалов в министерстве. Министр считает, что знания и опыт Пуриньша в сфере обороны на государственном и международном уровне внесут значительный вклад в работу министерства.
"Нашими большими задачами остаются укрепление боевых боевых возможностей Латвии, постоянная поддержка Украины, вовлечение общества в общую государственную оборону, внедрение высококачественной службы государственной обороны и развитие военной промышленности", - сказал Спрудс.
Всего на конкурс подали заявки 13 участников.
Ранее Янис Гарисонс, многолетний чиновник министерства, объявил о своей отставке с поста государственного секретаря Министерства обороны. Решение было основано на "разногласиях" между ним и министром обороны Андрисом Спрудусом.
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