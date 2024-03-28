Видео ⟩ Пенсионерка захотела сменить телефонного оператора; ей выслали счет на 103 евро

Бригита оплачивает телефонные счета за себя и 38-летнего сына. Сумма регулярно менялась, предположительно под влиянием привычек сына пользоваться Интернетом. 71-летняя пенсионерка решила сменить оператора связи, за что ей выставили внушительный счет.

"Думала сменить оператора. Мы написали все бумаги в Tele2, что номера и интернет перейдут к ним, а потом Bite прислал мне счет на 103 евро. Такого большого счета у меня еще не было. Раньше я платила 60 - 70 евро, но не 103 евро. Это за два телефона и интернет", - рассказала Бригита.

Пенсионерка отправилась в магазин Bite в Валмиере, где сотрудники так и не смогли объяснить женщине, почему счет такой большой.

"Распечатали счет, посмотрели. Сказал, что это счет и все. Больше ничего объяснить не смогли. Они работают там много лет, но не смогли понять, почему счет такой большой", - указала пенсионерка.

В Bite утверждают, что Бригита разорвала контракт досрочно.

"Когда клиентка заключила с нами договор, ей была предоставлена ​​скидка на определенный период времени. По условиям договора, если договор расторгается до окончания срока действия скидки, оставшаяся сумма скидки должна быть возвращена. На эту сумму был выставлен счет. На самом деле ей не нужно было выплачивать остаток скидки, это была системная ошибка. Мы извинились перед ней, рассказали о проблеме по телефону", - пояснили в компании.

После вмешательства передачи счет в 103 евро был пересмотрен, и теперь пенсионерке придется заплатить всего 51 евро.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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