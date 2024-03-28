В Риге погрузчик наехал на пешехода, тот скончался

В результате ДТП погибли пешеход и велосипедист.

В среду, 27 марта, около 9:00 на улице Зила в Риге водитель погрузчика Volvo совершил наезд на пешехода, который погиб на месте происшествия.

В 20:20 в Березовке Пиедруйской волости Краславского края на 290-м километре Даугавпилсского шоссе водитель автомобиля BMW сбил велосипедиста, который скончался на месте происшествия.

Также в среду зарегистрировано пять ДТП с пострадавшими - травмы в общей сложности получили шесть человек.

В среду на дорогах Латвии было зафиксировано 166 нарушений скорости и четыре случая агрессивного вождения. 12 водителей полиция задержала на вождение в нетрезвом виде, в том числе десять находились в состоянии сильного опьянения.

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