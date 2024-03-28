"Я запаниковала и думала, что вообще не выйду из дома": Лиене Ушакова о проблемах со здоровьем

"На моем лице и теле начали распространяться неприятные пятна. Конечно, я запаниковала и думала, что вообще не выйду из дома", - делится своим опытом Лиене.

Ушакова посетила семейного врача, который указал на то, что в ее жизни слишком много стресса.

Лиене было так плохо от того, что произошло, что она хотела побыть одна. "Я поняла, что должна думать о себе, о своем здоровье (...). Я не хочу сказать, что я суеверна, но в какой-то момент я все же почувствовала, что люди культивируют в своей голове не самые позитивные мысли. Нас тоже окружают завистники".

Эпатажной звезде шоу пришлось пройти курс антибиотиков, и теперь все ее тревоги остались позади. Ситуация заставила ее серьезно переосмыслить свою повседневную жизнь, поэтому она обещает в будущем жить более спокойно:

"Мне было очень страшно, я человек, который очень ориентирован на внешность. Внешность приносит мне деньги. Я действительно сломалась и неделю думала, что не выйду из дома, и молилась только о том, чтобы мне вернули здоровье".

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