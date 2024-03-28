Развожаев подтвердил, что пилот спасся и его примерно в 200 метрах от берега обнаружили спасатели. Пилот не был ранен, гражданская инфраструктура не получила повреждений.

До этого несколько неофициальных российских Telegram-каналов со ссылкой на очевидцев сообщали, что разбившийся самолет - истребитель Су-35. Также была опубликована видеозапись, подлинность которой не подтверждена.

Согласно их сведениям, самолет был сбит противовоздушной обороной России.

В соцсетях опубликовали видео падения горящего объекта с неба.

⚡️ A Russian military plane was shot down in Sevastopol



It probably came under "friendly fire".



According to preliminary information, the pilot ejected. pic.twitter.com/rfHiPXK4rI — NEXTA (@nexta_tv) March 28, 2024

Вооруженным силам Украины в конце февраля - начале марта удалось сбить несколько бомбардировщиков Су-34. С 17 февраля по 2 марта было сбито десять самолетов.

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