Россия заблокировала резолюции ООН о продлении мандата экспертов по санкциям КНДР

Это приведет к прекращению работы экспертной группы, хотя санкционный режим формально не отменяется.

Россия в Совете безопасности была единственной страной, которая голосовала против этого решения.

Постоянный представитель России Василий Небензя раскритиковал группу экспертов, заявив, что она лишь "вторит подходу Запада, перепечатывает ангажированную информацию, анализирует заголовки газет и некачественные фотографии»".

Он также отметил, что Москва уже давно выступает за пересмотр санкционного режима.

Северная Корея поставляет России боеприпасы в большом объеме - артиллерийские снаряды и баллистические ракеты, неоднократно заявляли в последние месяцы представители западных стран и Украины.

Посол Южной Кореи при ООН Хван Чжун Кук, говоря о мотивах Москвы на голосовании в Совете безопасности ООН, отметил: "В данный момент Россия, кажется, более заинтересована в обхаживании и поощрении КНДР за ее поставки боеприпасов и баллистических ракет для ведения войны в Украине, в ущерб режиму ядерного нераспространения и надлежащему функционированию Совета Безопасности".

"Не может быть оправдания роспуску хранителей режима санкций ООН в отношении КНДР, состоящего из множественных резолюций, единогласно принятых этим Советом. Это почти сравнимо с уничтожением камеры наблюдения, чтобы избежать поимки с поличным", - добавил он.

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