"Банк сказал: сами дураки, сами виноваты". У екабпилчанки украли почти 3000 евро

Мама Полины указала журналистам, что все началось с того, что девушке отказали в выплате в размере 1000 евро. Мама сказала, чтобы Полина зашла в интернет-банк, что девушка и сделала. В приложении открылось неприятное зрелище - произведен денежный платеж в размере 2800 евро.

За минуту до этого Полина получила СМС-сообщение от якобы принадлежащего Судебной администрацией приложения Elieta.lv, в котором ее призвали авторизоваться в системе с помощью приложения Smart-ID и посмотреть решение. У Полины действительно сейчас идет активное судебное разбирательство, поэтому она думала, что СМС касается указанного дела.

Сразу после подозрительных действий мать связалась с банком. Оператора попросили заблокировать перевод денег на оба счета, но попытки были тщетны, так как деньги уже ушли.

Вскоре обе получили ответ от банка Citadele, в котором их просьба была отклонена. "Сказали: сами дураки, сами виноваты. Сами должны следить", - отметила мать Полины.

Обе женщины обратились в Госполицию, но с конца января никаких сообщений от учреждения не получали.