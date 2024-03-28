"Банк сказал: сами дураки, сами виноваты". У екабпилчанки украли почти 3000 евро

Екабпилчанка Полина - инвалид первой группы, недавно приступила к учебе. Хотя Полина очень умна и образованна, в конце января прошлого года она все же попала в лапы мошенников. У девушки в результате неудачного совпадения были выведены денежные средства на сумму более 2000 евро, сообщает программа Bez tabu телеканала TV3.
Мама Полины указала журналистам, что все началось с того, что девушке отказали в выплате в размере 1000 евро. Мама сказала, чтобы Полина зашла в интернет-банк, что девушка и сделала. В приложении открылось неприятное зрелище - произведен денежный платеж в размере 2800 евро.
За минуту до этого Полина получила СМС-сообщение от якобы принадлежащего Судебной администрацией приложения Elieta.lv, в котором ее призвали авторизоваться в системе с помощью приложения Smart-ID и посмотреть решение. У Полины действительно сейчас идет активное судебное разбирательство, поэтому она думала, что СМС касается указанного дела.
Сразу после подозрительных действий мать связалась с банком. Оператора попросили заблокировать перевод денег на оба счета, но попытки были тщетны, так как деньги уже ушли.
Вскоре обе получили ответ от банка Citadele, в котором их просьба была отклонена. "Сказали: сами дураки, сами виноваты. Сами должны следить", - отметила мать Полины.
Обе женщины обратились в Госполицию, но с конца января никаких сообщений от учреждения не получали.
В полиции Bez tabu ответили, что по факту незаконного использования данных женщины начат уголовный процесс. Полина признана потерпевшей, по уголовному делу продолжается расследование.
Полина подала в банк иск о возмещении ущерба, но безуспешно. Руководитель IT-отдела банка Citadele Роберт Бирзгалис говорит, что есть много способов перехватить потерянные деньги, но важнее всего клиенту быстро и оперативно информировать банк, чтобы потерянные деньги можно было перехватить.
Эксперт в области технологий и разоблачитель мошенничества Элвис Страздиньш приказывает жителям тщательнее беречь свои данные и тщательно оценивать каждое полученное сообщение, якобы отправленное государственными учреждениями.
Судебная администрация призывает не зацикливаться на таких СМС-сообщениях. Если действительно администрация отправит какое-то сообщение, оно будет доставляться в виде написанного письма или официальной электронной почты.
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