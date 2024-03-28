Видео ⟩ Генпрокуратура не начнет уголовный процесс о проекте здания PSKUS; правление больницы недоумевает

В ходе проверки Генеральной прокуратуры оценивалось, какие были препятствия для освоения софинансирования из фондов ЕС, были ли они своевременно осознаны, какими были действия участвующих в проекте должностных лиц, чтобы не было угрозы сроку реализации проекта и устранены или уменьшены возможные убытки.

Проверка показала, что определяющими факторами, препятствовавшими реализации проекта, стали как внешние обстоятельства - пандемия Covid-19 и война в Украине, так и недостаток емкости застройщика Velve - в основном человеческих ресурсов.

Установлено, что правление больницы воспользовалось предусмотренными договором строительства правами заказчика, а именно: застройщику даны указания, регулярно запрашивается дополнительная информация, издано обязывающее распоряжение, применены неустойки.

Кроме того, рассматривалось одностороннее расторжение договора, но были усмотрены риски. По мнению прокуратуры, оценив возможные риски, одностороннее расторжение договора в середине 2023 года, когда был выявлен риск неосвоения софинансирования Евросоюза, причинило бы больнице еще больший ущерб. В связи с этим нет оснований расценивать действия правления без одностороннего расторжения договора со строителем уже в середине 2023 года как бездействие.

Полученная в ходе проверки информация свидетельствует о том, что правление не задерживалось информировать и Министерство здравоохранения, и Центральное агентство финансов и договоров о ходе проекта, выявленных в нем проблемах и рисках успешной реализации проекта. Для обнаруженных проблем ищутся решения.

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