Видео ⟩ "Без еды может, а без пьянства никак", - в Бауске сгорела квартира

Соседи отмечают, что хозяин сгоревшей квартиры злоупотребляет алкоголем и это мешает. Кроме того, во дворе уже давно валяются пустые бутылки. "Видите, что там творится? Без этого они не могут обойтись - без еды обойдутся, а без пьянства не могут", - рассказала жительница соседнего дома.

Сам жилец, впрочем, не пострадал, так как в момент несчастья находился вне дома.

По словам соседей, пожар был закономерен, так как комнаты были завалены вещами. Сигареты или спички достаточно, чтобы вызвать пожар.

Пожарные несколько часов пытались избавиться от мусора, чтобы добраться до очертаний и стен помещений. Каждый предмет мог тлеть изнутри, поэтому работа проходила особенно долго.

Видео: сюжет Degpunktā

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