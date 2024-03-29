Банки Армении прекращают обслуживать российские платежные карты

В сентябре 2022 года Минфин США пригрозил иностранным банкам санкциями за обслуживание карт российской платежной системы "Мир".

В феврале Управление по контролю за иностранными активами заявило, что Россия использовала эту систему, чтобы обойти западные санкции, направленные против финансовой системы Москвы.

Союз банков Армении заявил, что коммерческие банки страны "прекратят обслуживать карты "Мир" с субботы из-за риска вторичных санкций".

Исключением станут карты "Мир", выпущенные армянским дочерним предприятием российского государственного банка ВТБ.

После того как Запад ввел масштабные санкции против Москвы, прибыли армянских банков утроились, поскольку денежные потоки из России резко возросли.

Тысячи россиян бежали в Армению, опасаясь быть призванными на войну.

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