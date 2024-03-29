В ЮАР автобус упал с моста: погибли 45 человек, выжила только восьмилетняя девочка

Предположительно, водитель потерял управление, и автобус врезался в ограждение, проломил его и упал в ущелье с высоты около 50 метров.

Это произошло на горном перевале Маматлакала между городами Мокопане и Маркен, примерно в 300 км к северу от Йоханнесбурга, сообщает южноафриканский общественный вещатель SABC.

Из всех, кто находился в автобусе, выжила только восьмилетняя девочка. Она получила серьезные травмы, но находится в стабильном состоянии.

«Мы предполагаем, что в момент, когда автобус столкнулся с барьером на мосту, девочку выбросило из автобуса, и поэтому она смогла выжить», — сказал Би-би-си официальный представитель южноафриканского министерства транспорта Солин Мсиби.

Власти говорят, что на дороге было множество крутых поворотов Фото: Reuters

После катастрофы, произошедшей 28 марта, началась спасательная операция, которая продолжалась до утра пятницы. Из ущелья были извлечены тела погибших, однако только девять из них удалось идентифицировать. Поскольку в результате столкновения автобус загорелся, останки многих жертв катастрофы были повреждены.

Министр транспорта ЮАР Синдисиве Чикунга рассказал изданию eNCA, что дорога, с которой упал автобус, отличается множеством «крутых поворотов, очень острых углов». «Я бы никогда не посоветовал использовать эту дорогу водителям больших транспортных средств, таких как автобусы или грузовые машины», — говорит министр.

Контекст Фото: BBC

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Контекст Фото: BBC