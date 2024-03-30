Медицинский туризм: что едут лечить в Латвию и как это отражается на местных пациентах?

По словам Гунты Ушпеле отрасль медицинского туризма стабильно растет.

"С началом войны в Ураине из сферы наших рынков были исключены Россия и Беларусь. Но мы никогда не делали ставку только на эти страны, мы всегда работали с 10-15-ю рынками", - отметила она.

Больше всего медицинских туристов посещают Латвию из Великобритании, Литвы, Эстонии, США, Швеции и Ирландии.

Гунта Ушпеле рассказала, что самые популярные услуги у медицинских туристов, - это операции по снижению веса, пластические операции, зубная имплантология, диагностика и лечение бесплодия, процедуры по искусственному оплодотворению (в этой области в Латвии положительные результаты выше, чем в среднем по Европе).

Специалист подчеркнула, что благодаря развитию медицинского туризма можно вернуть в Латвию врачей, которые ранее уехали работать за границу.

Эксперт уверена, что медицинский туризм в Латвию идет на пользу местным жителям.

"Увеличиваются инвестиции, наши врачи осваивают новые технологии - все это идет на пользу и нашим собственным пациентам. Так что улучшение качества обслуживания для привлечения еще большего числа иностранных пациентов в конце концов выгодно нам самим. Это плюс для экономики Латвии в целом", - считает Гунта Ушпеле.

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