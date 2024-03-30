Видео ⟩ Многодетный отец возмущен опасным пешеходным переходом в Иманте

"Пешеходы находятся в достаточно опасной ситуации, потому что водители не останавливаются на пешеходном переходе", - подчеркнул отец троих детей.

Александар считает, что муниципалитет обязательно должен улучшить конкретный переход, установив "лежачих полицейских", которые будут ограничивать скорость. Второй вариант - дополнить пешеходный переход светофором.

В муниципалитете возражают, заявляя, что пешеходный переход создан по всем правилам.

Говорят, что контрастных осветительных опор достаточно, чтобы максимально подчеркнуть переход. В настоящее время на этой транспортной развязке не планируется установка светофора и другие инфраструктурные изменения.

Между тем в Государственной полиции рассказали, что в прошлом и 2022 году на этом переходе не было дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Но в этом году произошел один инцидент с участием пешехода и транспортного средства, который потребовал присутствия сотрудников правоохранительных органов.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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