Фото ⟩ Захват заложников в кафе на востоке Нидерландов: подозреваемый задержан, люди освобождены

Местные СМИ сообщают, что в субботу в клубе Petticoat вооруженный мужчина взял в заложники несколько человек. Он также угрожал взорвать бомбу.

Вначале сообщалось, что были освобождены три человека, но ситуация еще не разрешена, утверждала полиция.

Полиция оцепила центр города и эвакуировала людей из 150 зданий. Власти называли ситуацию "достаточно серьезной".

На место прибыли взрывотехники. Поезда в город и обратно были отменены, сообщил местный железнодорожный оператор.

Позже полиция распространила сообщение, в котором было сказано, что подозреваемый задержан.

"Последний заложник только что освобожден. Один человек арестован. В настоящее время мы не можем поделиться дополнительной информацией", - сказали в полиции.

Журналисты местных СМИ сообщили, что мужчина вышел из ночного клуба в балаклаве и с поднятыми руками. Его задержали и посадили в полицейскую машину

Полиция считает, что у мужчины не было террористических мотивов.

Галерея: Захват заложников в городе Эде

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