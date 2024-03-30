Видео ⟩ Гора мусора возле дома в Риге уже несколько месяцев беспокоит жильцов; полиция бессильна

Некоторое время назад рижанин рассказал в соцсетях о беспорядке возле дома на пересечении улиц Слокас и Эдуарда Смилги, утверждая, что мусор находится там уже три месяца.

Рижанин отметил в своем посте и Рижскую муниципальную полицию, добавив, что полиция уже проинформирована.

Bez Tabu посмотрел окрестности и убедился, что зрелище действительно ужасное: вокруг дома разбросано большое количество вещей, в основном одежды, но и мебели.

Пешеходы и водители вынуждены смотреть на этот беспорядок, когда проезжают мимо. Жильцы выразили возмущение беспорядком и неспособностью полиции заставить владельца дома навести порядок.

В Рижской муниципальной полиции рассказали программе, что им известно о груде мусора. Это было зафиксировано еще в конце прошлого года, и муниципалитет привлек виновного к ответственности.

Правда, ситуацию это никак не улучшило: горы мусора по-прежнему окружают дом, беспокоя жителей микрорайона.

В полиции сообщили, что владелец дома добивается выселения жильцов через суд. Пока идет судебное разбирательство, он якобы выставил вещи жильцов на улицу. Хозяин дома не может вывезти их, например, на свалку, пока не закончатся судебные разбирательства.

Жители не считают правильным наводить такой порядок в своей собственности, загрязняя окружающую среду и мешая окружающим. Вещи можно было вынести из дома, но поместить, например, в контейнер, - рассказали возмущенные жильцы.

В полиции заявили, что судебные разбирательства между владельцем дома и жильцами находятся на финишной прямой.

"Соответственно, мы сможем обязать собственника собрать этот мусор. Владелец ориентирован на сотрудничество. По предоставленной им информации, все это будет убрано в ближайшее время", - сообщил представитель муниципальной полиции.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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