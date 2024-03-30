Министерство труда, миграции и занятости Таджикистана зарегистрировало отток мигрирующих рабочих из России после террористической атаки на "Крокус Сити Холл", заявила заместитель главы ведомства Шахноза Нодири.
"Много звонков очень. Это, скорее всего, не столько жалобы на притеснения, сколько боязнь наших граждан, паника, многие хотят уехать. Мы сейчас отслеживаем ситуацию, у нас приезжает [в Таджикистан] больше, чем уезжает", - сообщила Нодири, пишет "Медуза".
Нехватка рабочей силы в российской экономике, которая достигла 5 млн человек, из-за оттока мигрирующих наемных работников может стать еще больше. Нехватка рабочей силы в строительной отрасли в 2023 году выросла на 36% по сравнению с 2022 годом, сообщил в пятницу президент Национальной ассоциации строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.
"Строительство - одна из тех отраслей, где наибольшая нехватка рабочей силы. В общем объеме требующихся специалистов лидируют бетонщики, арматурщики и монолитчики - это 40% вакансий. Далее отделочники, штукатуры, маляры и плиточники - это 20%. Сварщики, каменщики - по 12%, дорожные рабочие - 5%. И даже подсобная рабочая, которая низкоквалифицированная рабочая сила, в которой не было никогда сложности, сейчас представляется в дефиците", - цитирует "Интерфакс" слова Глушкова.
До пандемии в строительной отрасли работали 30% всех иностранных гастарбайтеров, а теперь строительным компаниям приходится повышать зарплаты, чтобы заполнить вакансии, сообщала "Российская Газета".
Министерство труда Таджикистана прогнозирует, что отток мигрантов из России будет временным явлением.
Власти Кыргызстана и Узбекистана, в свою очередь, на этой неделе призвали своих граждан не ездить в Россию без надобности.
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