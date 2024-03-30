"Много звонков очень. Это, скорее всего, не столько жалобы на притеснения, сколько боязнь наших граждан, паника, многие хотят уехать. Мы сейчас отслеживаем ситуацию, у нас приезжает [в Таджикистан] больше, чем уезжает", - сообщила Нодири, пишет "Медуза".

Нехватка рабочей силы в российской экономике, которая достигла 5 млн человек, из-за оттока мигрирующих наемных работников может стать еще больше. Нехватка рабочей силы в строительной отрасли в 2023 году выросла на 36% по сравнению с 2022 годом, сообщил в пятницу президент Национальной ассоциации строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

"Строительство - одна из тех отраслей, где наибольшая нехватка рабочей силы. В общем объеме требующихся специалистов лидируют бетонщики, арматурщики и монолитчики - это 40% вакансий. Далее отделочники, штукатуры, маляры и плиточники - это 20%. Сварщики, каме‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌нщики - по 12%, дорожные рабочие - 5%. И даже подсобная рабочая, которая низкоквалифицированная рабочая сила, в которой не было никогда сложности, сейчас представляется в дефиците", - цитирует "Интерфакс" слова Глушкова.

До пандемии в строительной отрасли работали 30% всех иностранных гастарбайтеров, а теперь строительным компаниям приходится повышать зарплаты, чтобы заполнить вакансии, сообщала "Российская Газета".

Министерство труда Таджикистана прогнозирует, что отток мигрантов из России будет временным явлением.

Власти Кыргызстана и Узбекистана, в свою очередь, на этой неделе призвали своих граждан не ездить в Россию без надобности.

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