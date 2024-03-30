Евросоюз закрыл воздушное пространство для турецкой авиакомпании, фактически управляемой Россией

Финские власти первыми начали расследование против Southwind Airlines, в итоге запретив полеты из Антальи в Хельсинки, пишет Turism Guncel. Немецкий таблоид Bild сообщает, что это предприятие, основанное вскоре после войны России и Украины, формально находится в Анталье, а все три его самолета и значительная часть сотрудников были переведены туда из российского Nordwind Airlines. Последняя, в свою очередь, принадлежит туроператору Pegas Touristik. Судно Southwind Airlines планировало начать полеты из Турции в Берлин, Дюссельдорф и другие города Германии.