Евросоюз закрыл воздушное пространство для турецкой авиакомпании, фактически управляемой Россией

Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для турецкой авиакомпании Southwind Airlines, так как подозревает ее в связях с Россией. Об этом сообщает Turism Guncel. Такое решение было принято в связи с санкциями, которые Евросоюз установил в отношении России после полномасштабного вторжения в Украину. Для Southwind Airlines закрыто все воздушное пространство Европы.
Финские власти первыми начали расследование против Southwind Airlines, в итоге запретив полеты из Антальи в Хельсинки, пишет Turism Guncel. Немецкий таблоид Bild сообщает, что это предприятие, основанное вскоре после войны России и Украины, формально находится в Анталье, а все три его самолета и значительная часть сотрудников были переведены туда из российского Nordwind Airlines. Последняя, в свою очередь, принадлежит туроператору Pegas Touristik. Судно Southwind Airlines планировало начать полеты из Турции в Берлин, Дюссельдорф и другие города Германии.
Из-за введенных ограничений российские туристы не смогли вовремя вылететь из Шарм-Эль-Шейха, их полет задержался на 11 часов.
Европейские страны закрыли свое воздушное пространство для российских воздушных судов сразу после вторжения России в Украину. Самолеты российских авиакомпаний начали задерживать за границей и им отказали в техническом обслуживании.
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