"Здравствуйте, два Bingo loto с одним игровым полем и один Viking, пожалуйста". Проверка покупок на кассе самообслуживания номер 4. Возврат за тару 8 евро 10 центов. "Извините, а в этой кассе тоже можно заплатить?" Четыре человека в очереди к обычной кассе. "Одну лотерею Bingo с двумя полями, две Summ и одну Kullapada, пожалуйста". Проверка возраста на кассе самообслуживания номер 2. Неправильный вес товара на кассе номер 4. "Две пачки Marlboro, пожалуйста". Касса самообслуживания номер 3 зовет на помощь, пишет Rus.Postimees.
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"Десять минут дурдома": эстонская журналистка попробовала поработать кассиром в магазине Rimi
Март - месяц хорошего обслуживания. В подростковом возрасте и во время учебы в университете я работала официанткой-поваром в летнем кафе, помощником бармена в ночном клубе, в том же клубе позже барменом и работником по обслуживанию клиентов в спортивном магазине и ювелирном магазине. Так что опыт обслуживания у меня большой и довольно разнообразный, но я никогда не работала в продуктовом магазине.