Украина: российская армия сбила свой собственный военный самолет

"Мы подтверждаем, что этот самолет принадлежал именно РФ и что он был уничтожен собственными силами", - сказал Плетенчук.

Плетенчук отметил, что российские войска находились в состоянии повышенной боевой готовности, но затем в игру вступил человеческий фактор.

"Видимо, кто-то очень хотел получить медаль и не стал разбираться, чей это самолет", - объяснил представитель Украины.

По информации ВМС Украины, российский летчик уцелел - его спасли.

"Но самолет, как вы видели на видео, был фактически уничтожен. Мы подтверждаем, что это самолет именно российских Вооруженных сил", - подчеркнул Плетенчук.

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