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Украина: российская армия сбила свой собственный военный самолет

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Российский самолет. Иллюстративное фото
Российский самолет. Иллюстративное фото Фото: Mike Mareen/Shutterstock

В пятницу, 29 марта, российские войска сбили один из своих самолетов Су-27 над Черным морем под Севастополем, подтвердил представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

"Мы подтверждаем, что этот самолет принадлежал именно РФ и что он был уничтожен собственными силами", - сказал Плетенчук.

Плетенчук отметил, что российские войска находились в состоянии повышенной боевой готовности, но затем в игру вступил человеческий фактор.

"Видимо, кто-то очень хотел получить медаль и не стал разбираться, чей это самолет", - объяснил представитель Украины.

По информации ВМС Украины, российский летчик уцелел - его спасли.

"Но самолет, как вы видели на видео, был фактически уничтожен. Мы подтверждаем, что это самолет именно российских Вооруженных сил", - подчеркнул Плетенчук.

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