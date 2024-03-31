Видео ⟩ Лукашенко заявил о возможной военной конфронтации. Литва выразила протест

Нота протеста была вручена в МИД Литвы временному поверенному в делах Беларуси Ярославу Хмылю.

По мнению МИД, в опубликованных высказываниях Лукашенко содержатся необоснованные обвинения в исходящей из Литвы военной угрозе для Беларуси, инсинуации о невозможности защитить "Сувалкский коридор", и армии Беларуси поручено подготовиться к возможному противостоянию со странами Балтии и Польше.

❗️"They violated the state border - to destruction," self-proclaimed President of the Republic of Belarus Oleksandr Lukashenko ordered to "destroy" all those who cross the border into Belarus. He feels danger from the Baltic countries.



The local commander, Oleksandr Naumenko,… pic.twitter.com/liYIOltY8O — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) March 26, 2024

"Министерство иностранных дел Литовской Республики отмечает, что подобные заявления могут быть расценены как дальнейшая эскалация агрессивной внешней политики белорусских властей и совершенно неприемлемы", - говорится в сообщении.

"Министерство иностранных дел потребовало от Беларуси немедленно предоставить официальное объяснение данному заявлению А. Лукашенко и еще раз напомнило, что Литовская Республика примет все возможные меры для обеспечения безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны", - говорится в нем.

На этой неделе Минск опубликовал видео, на котором Лукашенко беседует с одним из офицеров о том, что белорусская армия готова в случае необходимости атаковать часть Польши или Литву. Он также поручил не расслабляться, поскольку в этом случае нападению подвергнется сама Беларусь.

Среди прочего, Лукашенко высмеял планы стран Балтии по укреплению границы с Россией и Беларусью мерами контрмобильности.

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