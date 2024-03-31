Франция поставит Украине бронетранспортеры и ракеты противовоздушной обороны

Украина получит бронетранспортеры VAB и ракеты Aster 30, заявил Лекорню в опубликованном в воскресенье в газете Le Tribine интервью.

Он сказал, что в этом и начале следующего года Украине будет поставлено несколько сотен этих бронетранспортеров, часть из которых старше 40 лет, но все же в хорошем техническом состоянии.

Французская армия продолжает получать новые бронетранспортеры Griffon, поэтому VAB ей больше не понадобятся.

Сколько ракет Aster 30 планируется поставить в Украину, не сообщается.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Франция поставила Украине вооружения на сумму 2,6 миллиарда евро.

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