Х продолжает дешеветь: после покупки компании Маском цена упала на 73%

Fidelity, который купил акции X (ранее Twitter), чтобы помочь Маску завершить сделку по приобретению стоимостью 44 миллиарда долларов в октябре 2022 года, 29 февраля оценил эту позицию в 5,28 миллиарда долларов, согласно документации, в которой перечислены активы фонда. Месяцем ранее эта величина составляла 5,6 миллиарда долларов.

С тех пор как Маск приобрел долю Blue Chip Growth Fund в Х, общая стоимость акций упала на 73%, что указывает на аналогичное снижение стоимости компании, поскольку фонд не раскрыл никаких изменений в своей позиции в Х.

Сразу после хаотического перенятия платформы Илоном Маском доходы от рекламы упали более чем на 50%. По данным Bloomberg, в прошлом году продажи рекламы оценивались примерно в 2,5 миллиарда долларов, что ниже цели компании в 3 миллиарда долларов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!