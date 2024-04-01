Фото ⟩ В Германии вступил в силу закон о частичной легализации марихуаны

Празднуя принятие закона, в полночь сотни человек собрались у Бранденбургских ворот в Берлине.

Закон предусматривает, что с 1 апреля у совершеннолетних будет право хранить дома 50 граммов марихуаны для личного пользования, а вне дома у них может находиться 25 граммов "травки". Кроме того, у них будет право держать дома до трех растений конопли.

В свою очередь с 1 июля у так называемых марихуановых клубов будет право коллективно выращивать коноплю для некоммерческих целей.

Однако курение марихуаны будет запрещено в таких публичных местах как школы и спортзалы, а также в радиусе 100 метров от этих объектов.

В марте Бундесрат, верхняя палата немецкого парламента, решил не чинить препятствий закону, одобренному нижней палатой - Бундестагом - в феврале.

Правительство Германии настаивает, что запрет на марихуану не принес желаемого результата и ее потребление выросла. Целью закона является борьба с нелегальным рынком и снижение рисков для здоровья.

Оппозиционные консервативные христианские демократы пообещали отменить закон, если придут к власти после парламентских выборов в 2025 году.

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