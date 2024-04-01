Видео ⟩ Максим Галкин поздравил Лайму Вайкуле с днем ​​рождения на латышском языке

31 марта дива латвийской эстрады Лайма Вайкуле отметила круглый юбилей - 70 лет. Поздравления сыпались со всех сторон, в том числе и от юмориста Максима Галкина, который разместил в своем аккаунте в Instagram проникновенное видео с поздравлением певицы на латышском языке!
"Дорогая Лайма, с днем рождения! Ты наше балтийское солнце", - начинает поздравление артист.
"Высоко ценим твой острый ум, красоту и человечность. Будь счастлива", - добавил Галкин.
На солнечное пожелание в комментариях Лайма Вайкуле отреагировала словами: "Дорогой Максим, спасибо большое!".
Напомним, Вайкуле, Аллу Пугачеву и Максима Галкина связывает давняя дружба. Все трое также осудили военное вторжение России в Украину.
Максим Галкин был одним из первых российских артистов, четко выразивших свою позицию против войны в Украине. В середине сентября он был объявлен в России "иностранным агентом".
В соцсетях завирусилось видео, где зрители на концерте в Тель-Авиве стоя встретили Галкина и Пугачеву овациями - люди дарили Примадонне цветы.
"Мы встречались каждый день. Я также пригласила их на концерт", - рассказывает Вайкуле о времени, проведенном вместе в Израиле.
"У Аллы и Максима в Израиле все замечательно. Их дети там учатся в школе. Все в порядке. Этим летом они планируют снова приехать в Латвию. Я очень надеюсь, что они приедут", - сказала Лайма изданию Privātā Dzīve.
Летом прошлого года Галкин и Пугачева посетили Юрмалу на фестивале Laima Rendezvous, где латвийская эстрадная дива и юморист совместно исполнили песню Par pēdējo lapu на латышском языке.
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