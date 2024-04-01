Суд в РФ продлил арест редактору "Радио Свобода" Курмашевой

Перед началом заседания Курмашева подчеркнула, что надеется на домашний арест и "благоразумие" судьи, а также пожаловалась на обострение своих заболеваний и рассказала, что ей оказывают только минимальную медицинскую помощь. "Камера пять квадратных метров на двоих. Нет горячей воды. Вместо унитаза дырка в полу. Нет даже полметра свободного. Две кровати, и нет стола, обшарпанные стены. Ремонта, наверное, не было полвека", - описала условия в СИЗО Курмашева. Суд не стал учитывать доводы защиты и одобрил соответствующее ходатайство следствия.

Заседание суда проходило в закрытом режиме, на нем присутствовал генконсул США Стюарт Уилсон и консульский сотрудник Микаэль Дарбинян, пишет RusNews. Дарбинян подчеркнул, что генконсул приехал в суд, чтобы "поддержать своим присутствием" журналистку.

Уголовное дело Курмашевой об "иноагентстве"

Алсу Курмашева - гражданка России и США, постоянно проживавшая в Праге. Журналистка приехала в Россию 20 мая по семейным делам, а 2 июня перед вылетом в Чехию была первый раз задержана в аэропорту Казани - спецслужбы тогда изъяли у нее оба паспорта, из-за чего она не смогла улететь.

18 октября Курмашеву задержали вновь. На этот раз по обвинению в том, что она не зарегистрировалась в качестве "иностранного агента". Согласно УК РФ, Курмашевой может грозить до пяти лет лишения свободы.

В Евросоюзе осудили арест журналистки. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано назвал ее уголовное дело "очередной демонстрацией репрессий российского режима в отношении журналистов, в особенности международных и независимых журналистов".

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