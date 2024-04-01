Пн, 1.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Предлагают обязать граждан РФ с ВНЖ в Латвии получать статус постоянного жителя ЕС (1)

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: diy13/Shutterstock

Национальное объединение (НО) подготовило поправки к Закону об иммиграции, предполагающие, что граждане России, имеющие постоянный вид на жительство в Латвии, обязаны будут подавать документы на получение статуса постоянного жителя Европейского союза (ЕС), а также подтверждать владение государственным языком.

Предложение НО предусматривает, что документы для получения статуса постоянного жителя ЕС должны быть представлены указанными лицами до 1 мая 2025 года.

Оппозиционные депутаты поясняют, что цель законопроекта - "в нынешней ситуации геополитической напряженности предотвратить все возможные риски для безопасности латвийского государства и общества, укрепить статус государственного языка, его использование и социальную интеграцию, а также устранить разницу, созданную ранее принятыми Сеймом поправками к Закону об иммиграции в отношении групп лиц, находящихся в одинаковых и сопоставимых условиях по определенным критериям".

По данным Управления по делам гражданства и миграции, поправки к законопроекту коснутся примерно 5 тысяч человек, являющихся гражданами России, сообщает НО.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии (1)CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх