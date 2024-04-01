Предложение НО предусматривает, что документы для получения статуса постоянного жителя ЕС должны быть представлены указанными лицами до 1 мая 2025 года.

Оппозиционные депутаты поясняют, что цель законопроекта - "в нынешней ситуации геополитической напряженности предотвратить все возможные риски для безопасности латвийского государства и общества, укрепить статус государственного языка, его использование и социальную интеграцию, а также устранить разницу, созданную ранее принятыми Сеймом поправками к Закону об иммиграции в отношении групп лиц, находящихся в одинаковых и сопоставимых условиях по определенным критериям".

По данным Управления по делам гражданства и миграции, поправки к законопроекту коснутся примерно 5 тысяч человек, являющихся гражданами России, сообщает НО.

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