В результате удара по иранскому консульству в Дамаске погибли генералы КСИР

Среди погибших — бригадный генерал КСИР Мохаммад Реза Захеди, а также его заместитель, генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

По данным Минобороны Сирии, израильские самолеты нанесли удар по зданию консульства со стороны оккупированных Голанских высот примерно в 17:00 по местному времени. Сирийские средства ПВО сбили часть ракет, добавили в ведомстве.

Израильские военные заявили, что не комментируют эти сообщения.

Среди погибших — бригадный генерал КСИР Мохаммад Реза Захеди, а также его заместитель, генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

По данным Минобороны Сирии, израильские самолеты нанесли удар по зданию консульства со стороны оккупированных Голанских высот примерно в 17:00 по местному времени. Сирийские средства ПВО сбили часть ракет, добавили в ведомстве.

Израильские военные заявили, что не комментируют эти сообщения.

По мнению международного редактора Би-би-си Джереми Боуэна, Израиль таким образом испытывает решимость иранцев и их союзников, группировки «Хезболла», которая по сути уже ведет войну с Израилем на севере и с территории Ливана.