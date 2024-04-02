Видео ⟩ Пенсионерка вынуждена платить за вывоз почти пустого мусорного бака

Женщина рассказала, что за три месяца контейнер для бытовых отходов заполнился едва наполовину.

Пенсионерка не хочет платить пять евро каждый месяц за вывоз мусора, хотя ей нечего выбрасывать в мусорный контейнер.

Учитывая, что женщина отказывается платить за услугу, которая ей не нужна, теперь возник долг и мусоровоз больше не приезжает к ней во двор. Также ее уже беспокоят коллекторы.

Представитель предприятия по вывозу отходов JKP Андрей Эйхвалд утверждает, что разработанные самоуправлением правила не позволяют собирать отходы по графику клиента.

В письменном ответе Елгавская городская дума объясняет, что в феврале вступили в силу новые правила обращения с коммунальными отходами. Если раньше частным домам разрешалось вывозить отходы не реже одного раза в месяц, то теперь это изменилось в пользу жителей Елгавы.

Если владельцы частных домов будут сортировать упаковку и стеклянные бутылки, а также сортировать или компостировать органические отходы, то контейнер для несортированных бытовых отходов можно будет вывозить раз в два месяца. Муниципалитет обсудит с компанией по утилизации отходов возможность приобретения контейнеров меньшего размера, что позволит снизить расходы частных домовладельцев.

Из соображений гигиены не стоит выводить их еще реже.

Это касается тех, кто заключил с JKP договор на разделение отходов в своем хозяйстве.

Представитель JKP поясняет, что на данный момент у женщины есть договор, согласно которому ее отходы можно вывозить раз в два месяца. Услуги по вывозу мусора будут восстановлены, когда она погасит долг.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!