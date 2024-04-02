Книжные магазины Polaris увеличили продажи почти на 30%

Примечательно, что у управляющего книжными магазинами Polaris - SIA Kniga lv, торгующего в основном литературой на русском языке, в прошлом году оборот вырос на 29,4% - до 6,671 млн евро, правда, прибыль сократилась на 32,9% - до 544 400 евро, свидетельствует информация Firmas.lv. У предприятия имеется семь книжных магазинов в Риге, по одному в Лиепае и Даугавпилсе, а также есть интернет-магазин. В 2022 году оборот торговца составил 5,157 млн евро, а прибыль - 826 619 евро.



Однако не исключено, что на пути книготорговцев, продающих литературу на русском и других языках нацменьшинств, могут возникнуть препоны.



На портале общественных инициатив Manabalss.lv было выдвинуто предложение, направленное на то, чтобы не менее половины книг в книжных магазинах были на латышском или других языках Европейского союза (ЕС). Позже Латвийское радио и портал LSM обсудили эту тему с книготорговцами. Крупные латышские издательства и торговцы заявили, что у них доминирует литература на латышском языке. И в том же Jānis Roze книг на русском - не более 3,5% от всего предложения. Так что инициатива адресована магазинам, торгующим русскоязычной литературой.



Руководитель Jānis Roze Инара Белинькая в интервью LSM отметила, что оборот русскоязычных книг в последнее время сокращается: "Это очевидно, потому что нет больше свободной торговли с Россией". Отечественные же авторы по-русски крайне редко пишут. И добавила, что "после российского вторжения в Украину появились списки с книгами, распространяющими нарративы российской пропаганды, и книжные магазины особое внимание уделяют ассортименту книг. Из русских книжных магазинов такие книги тоже изъяты".