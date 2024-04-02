Книжные магазины Polaris увеличили продажи почти на 30%

Управляющий книжными магазинами Polaris - SIA Kniga lv - в 2023 году работал с оборотом в 6,671 млн евро, что на 29,4% больше, чем годом ранее, сообщает агентство LETA.
Похоже, книготорговле и издателям удалось подняться из "ковидной ямы". Ибо в разгар пандемии показатели по отрасли были грустные.
Как в апреле 2020 года сообщало агентство LETA со ссылкой на Латвийскую ассоциацию книгоиздателей, из-за ковидных ограничений оборот самых мелких издательств упал на целых 70%, а в среднем по отрасли - на 30%. Издатели были вынуждены замораживать проекты, а книжные магазины страдали из-за того, что в выходные дни "лавочки" были закрыты. И даже развитие интернет-торговли особо ситуацию не спасало.
Например, по данным LETA, в 2020 году у управляющего сетью книжных магазинов Jānis Roze прибыль упала в 5,4 раза - до 77 420 евро, а оборот снизился на 8,6% - до 15,886 млн евро (в 2019 году книготорговец работал с оборотом в 17,39 млн евро и прибылью в 418 637).
Однако ничто не вечно, даже ковид. Уже в 2022 году у Jānis Roze дела пошли в гору: оборот, по данным Lursoft, вырос до на 23,11% - до 22,45 млн евро. Значительно выросла и прибыль - после уплаты налогов она составила 1,43 млн евро. Свежие данные по итогам прошлого года пока недоступны.
Примечательно, что у управляющего книжными магазинами Polaris - SIA Kniga lv, торгующего в основном литературой на русском языке, в прошлом году оборот вырос на 29,4% - до 6,671 млн евро, правда, прибыль сократилась на 32,9% - до 544 400 евро, свидетельствует информация Firmas.lv. У предприятия имеется семь книжных магазинов в Риге, по одному в Лиепае и Даугавпилсе, а также есть интернет-магазин. В 2022 году оборот торговца составил 5,157 млн евро, а прибыль - 826 619 евро.
Однако не исключено, что на пути книготорговцев, продающих литературу на русском и других языках нацменьшинств, могут возникнуть препоны.
На портале общественных инициатив Manabalss.lv было выдвинуто предложение, направленное на то, чтобы не менее половины книг в книжных магазинах были на латышском или других языках Европейского союза (ЕС). Позже Латвийское радио и портал LSM обсудили эту тему с книготорговцами. Крупные латышские издательства и торговцы заявили, что у них доминирует литература на латышском языке. И в том же Jānis Roze книг на русском - не более 3,5% от всего предложения. Так что инициатива адресована магазинам, торгующим русскоязычной литературой.
Руководитель Jānis Roze Инара Белинькая в интервью LSM отметила, что оборот русскоязычных книг в последнее время сокращается: "Это очевидно, потому что нет больше свободной торговли с Россией". Отечественные же авторы по-русски крайне редко пишут. И добавила, что "после российского вторжения в Украину появились списки с книгами, распространяющими нарративы российской пропаганды, и книжные магазины особое внимание уделяют ассортименту книг. Из русских книжных магазинов такие книги тоже изъяты".
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