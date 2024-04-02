11 детей из Латвии смогут вывести на поле футболистов Евро-2024

В приложении Lidl Plus один из родителей или опекунов ребенка уже сейчас может зарегистрироваться для участия в розыгрыше, чтобы подарить своему ребенку уникальные впечатления.

Чтобы принять участие в розыгрыше, родителям или опекунам детей необходимо всего лишь заполнить заявку в приложении Lidl Plus. Победители, которые войдут в Lidl Kids Team, будут выбраны случайным образом: любой ребенок в возрасте от 6 до 10 лет, независимо от пола, происхождения, физических или умственных способностей, имеет равные шансы выиграть место в команде Lidl Kids Team. Отбор предусматривает, что 3 из 11 мест будут отведены детям сотрудников Lidl Latvija.

Зарегистрировать своего ребенка на участие в розыгрыше можно до конца апреля. Каждую неделю будут выбираться 2 победителя: все победители будут объявлены к концу апреля.

Победители получат гораздо больше, чем просто опыт сопровождающих.

Lidl покроет все расходы, связанные с поездкой одного родителя или опекуна и их ребенка на чемпионат Европы по футболу в Германии.

Это гарантирует, что каждый победитель, независимо от финансового положения, сможет принять участие в этом уникальном событии.

Поскольку в каждой из 51 игр турнира предусмотрено 22 места для сопровождающих игроков (по 11 на команду), всего более 1100 детей из стран, где работают магазины Lidl, получат уникальную возможность получить этим летом незабываемые впечатления, став официальными сопровождающими игроков на футбольном поле.

UEFA EURO 2024 пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в десяти городах Германии: Берлине, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.

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