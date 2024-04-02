Лукашенко: Беларусь не хочет воевать, но готовится к войне

Такое заявление Лукашенко сделал во время своего визита в Гродно.

"Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира - готовься к войне" - не я это придумал. Это очень правильно сказано", - заявил Лукашенко.

Он не уточнил, с кем именно будет воевать Беларусь.

Лукашенко заявил, что белорусская армия проходит подготовку и постоянно получает новое вооружение и технику.

"Если оттуда (из недружественных стран) кто-то подвывает и нас критикует, знайте: мы делаем правильно. Если там нас начнут хвалить - беда", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что Беларусь никому не представляет угрозы.

"Нам не надо кому-то угрожать. Мы не хотим чужой земли. Нам эту дай бог обработать", - добавил диктатор.

Режим Лукашенко уже третий год поддерживает полномасштабное вторжение России в Украину. Беларусь разрешила российской армии использовать свою территорию для нападений, снабжала Россию боеприпасами и военной техникой, а также участвовала в принудительном переселении украинских детей.

Во вторник, 2 апреля, начались трехдневные военные учения армии Беларуси в Гомельской и Гродненской областях. Учения направлены на обучение офицеров и территориальных войск защищать свои регионы и как действовать в случае введения военного положения". Гомельская область граничит с Украиной, Гродненская - с Литвой и Польшей.

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