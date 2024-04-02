Организация бывшего генерального секретаря Нацобъединения учредит новую партию

О планах создания партии организация объявила 28 марта. Ранее организация проводила различные акции протеста, направленные на снижение российского влияния в Латвии, например, протесты против Дома Москвы в Риге и транзита российского зерна.

Как отметил Зелтитс, в настоящее время национальные идеи в Латвии представляют несколько партий, и некоторые из них участвуют в выборах в Европейский парламент.

"Чем больше людей, которые несут национальные идеи, тем лучше", - сказал руководитель организации, добавив, что "Восходящее солнце" готово сотрудничать с единомышленниками.

До 2020 года Зелтитс был генеральным секретарем и членом правления Нацобъединения, а также руководителем молодежной организации партии.

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