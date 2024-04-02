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Без вести пропавший 1 января Лаурис найден мертвым

rus.tvnet.lv
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Машина Госполиции
Машина Госполиции Фото: Lita Millere/LETA

26 марта этого года в Лиелупе у Спуньциемса в Салской волости без вести пропавший Лаурис Заубе был найден мертвым. В рамках уголовного процесса назначены экспертизы, однако на данный момент ничто не свидетельствует о том, что в отношении молодого человека могло быть совершено преступление, сообщили в Государственной полиции.

Полиция выражает благодарность за предоставление информации.

В последний раз Лауриса Заубе 2001 года рождения видели 1 января в 2 часа ночи в гостевом доме Pēterstraupes в Страупциемсе Салской волости.

Портал Apollo.lv также ранее сообщал, что в начале марта мошенники в Лондоне пытались "похоронить" без вести пропавшего латвийца. Похороны пытался организовать осужденный в Великобритании педофил.

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