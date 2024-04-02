Без вести пропавший 1 января Лаурис найден мертвым

26 марта этого года в Лиелупе у Спуньциемса в Салской волости без вести пропавший Лаурис Заубе был найден мертвым. В рамках уголовного процесса назначены экспертизы, однако на данный момент ничто не свидетельствует о том, что в отношении молодого человека могло быть совершено преступление, сообщили в Государственной полиции.