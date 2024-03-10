Фото ⟩ Очень странная история: самозванец в Лондоне пытался организовать фейковые похороны пропавшего латвийца

Как сообщалось, Госполиция разыскивает пропавшего Лауриса Заубе, 2001 года рождения, которого последний раз видели 1 января этого года около 2 часов ночи в гостевом доме "Петерстраупе" в Страупциемсе волости Салас.

8 января Bezvests.lv организовал операцию по поискам Лауриса, проверив несколько водоемов с помощью различных видов специального подводного оборудования.

Приметы Лауриса: рост 195 см, спортивного телосложения, с короткой бородой и светлыми волосами. На нем была белая футболка, серые брюки и белая спортивная обувь.

Полиция призывает ознакомиться с фотографиями Лауриса и отозваться каждого, кто располагает информацией о его возможном местонахождении, позвонив по телефонам 670 866 78 или 110.

Полиция также призывает отозваться людей, которые были на новогоднем мероприятии в гостевом доме "Петерстраупе" и у которых есть фотографии или видео с Лаурисом.

Информацию можно отправить на электронную почту meklesana@riga.vp.gov.lv, указав точное время, когда была сделана фотография или видео, а также контактный номер телефона, чтобы при необходимости можно было связаться с вами.