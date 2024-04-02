Беларусь начала военные учения у границ Украины, Литвы и Польши

Учения в Гомельской и Гродненской областях будут продолжаться три дня, их цель - подготовить офицерский состав и части территориальной обороны к обороне соответствующих регионов, указало в Telegram министерство.

Военнослужащие также изучают порядок действий в случае объявления военного положения, сообщили в министерстве.

Маневры проходят под руководством командующего ракетными войсками и артиллерией белорусской армии, говорится в сообщении.

В то же самое время, как уже сообщалось, белорусский диктатор Александр Лукашенко на прошлой неделе заявил о необходимости готовиться к возможному нападению на Литву и Польшу.

Лукашенко высказался и о защите так называемого Сувалкского коридора.

Сувалкский коридор, где Литва граничит с Польшей, разделяет контролируемый Россией эксклав Калининград и территорию Беларуси.

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