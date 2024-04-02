Зеленский подписал закон о снижении предельного возраста призывников

В Украине призывной возраст cнижен с 27 до 25 лет. Соответствующий законопроект во вторник, 2 апреля, подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНИАН.
На сайте парламента Украины отмечается, что 2 апреля президентом был подписан закон "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Закон вступает в силу на следующий день после публикации.
В предыдущей версии закона говорилось, что во время военного положения в Украине не могут быть мобилизованы мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, которые не служили в армии. Теперь предельный возраст снижен до 25 лет.
Парламент Украины проголосовал за закон 30 мая 2023 года.
Зеленский не подписывал законопроект несколько месяцев.
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