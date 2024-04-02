Ушла на поезд, но домой не приехала. Полиция разыскивает без вести пропавшую Саманту

1 апреля этого года в 20:30 девушка вышла из дома в Риге по улице Талсу, чтобы на поезде Рига - Елгава отправиться по своему месту жительства в Яунсвирлаукскую волость Елгавского края, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост примерно 174 см, стройная, волнистые темно-каштановые волосы со светлыми кончиками до середины спины.

Была одета в темно-синюю куртку с капюшоном, голубые джинсы, белые кроссовки Nike, с собой был черный рюкзак с эмблемой Jelgavas basketbols и розовый мешок для обуви.

Полиция просит посмотреть на фотографию Саманты и отозваться всех, кто обладает информацией о ее возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 110.

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