Агенты военной разведки России неоднократно атаковали граждан США, дипломатов и разведчиков секретным оружием. К такому выводу пришли журналисты расследователи нескольких изданий. Rus.Postimees поговорил с соавтором самой громкой истории последних дней.

Журналисты самых разных мировых изданий в прошлом неоднократно описывали так называемый "гаванский синдром", с которым впервые дипломаты США столкнулись на Кубе. В самых разных странах мира американские граждане внезапно сталкивались с непонятным воздействием, после которого иногда теряли сознание, иногда сталкивались с рвотой, но всегда с шумом в ушах и почти всегда с последующим повреждением основных двигательных и ментальных функций.

Внятных объяснений этих ситуаций не было, пока российские независимые журналисты из издания The Insider вместе с американскими коллегами из 60 minutes и немцами из Der Spiegel не нашли связь случаев странных проблем дипломатов и разведчиков США с приездами в те же города агентов военной разведки России.

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