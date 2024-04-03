В России резко выросло число "террористов и экстремистов"

Последними в реестр внесли четверых предполагаемых исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле", а также двух сотрудников гей-бара из Оренбурга, ставших фигурантами первого в России дела об "экстремистском движении ЛГБТ".

Сегодня в списке можно найти обвиняемых как в подготовке терактов, так и в "дискредитации армии". С февраля 2014 года список вырос в пять раз и насчитывает 14 294 человека. Среди них, к примеру, писатель Борис Акунин, экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, соратников Алексея Навального - Иван Жданов и Леонид Волков.

Число несовершеннолетних в реестре утроилось

Среди "террористов и экстремистов" - 52 несовершеннолетних. Самый юный из них, 14-летний Егор Лаускис, попавший в реестр в феврале 2024 года. Его еще в прошлом году осудили за поджог релейных шкафов "по заданию украинцев". За десять лет число несовершеннолетних "террористов и экстремистов" выросло в 3,5 раза. В 2024 году в реестр внесли 17 подростков младше 18 лет.

Попадание в реестр грозит серьезными проблемами. "Террористам и экстремистам" запрещается осуществлять финансовые операции с имуществом, вступать в наследство и пользоваться банковскими картами. Работодатели зачастую отказывают "террористам и экстремистам" в работе.