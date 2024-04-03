Елгавская краевая дума рассмотрит вопрос об отставке Ласманиса

Некоторые политики и чиновники муниципалитета потребовали дать оценку поведению Ласманиса, когда он на удаленном заседании бюджетной комиссии в автомобиле гладил женскую ногу. Исполнительный директор самоуправления Лига Лонерте призвала депутатов оценить нарушение этики, допущенное Ласманисом.

Бюро омбудсмена начало расследование по факту возможного боссинга со стороны председателя Елгавской краевой думы.

Ласманис в свою очередь потребовал отставки исполнительного директора Лонерте, которая, по его мнению, занимается черным пиаром.

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