Тейлор Свифт вошла в список миллиардеров

Состояние Свифт превышает один миллиард долларов. Грандиозный финансовый успех обусловлен ее статусом поп-мегазвезды. На недавней очередной церемонии вручения премии Grammy она удостоилась награды за свой альбом Midnights - это ее четвертый Grammy. Таким образом, Тейлор Свифт установила новый рекорд Grammy - она стала первым исполнителем, который был удостоен награды за лучший альбом четыре раза. Как пишет Forbes, певица обошла по числу премий Фрэнка Синатру, Пола Саймона и Стиви Уандера - эти музыканты трижды получали награду в данной номинации.