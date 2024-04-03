Тейлор Свифт вошла в список миллиардеров

Американская певица и автор песен Тейлор Свифт вошла в список самых богатых людей мира, сообщает BBC, ссылаясь на свежий список миллиардеров Forbes.
Состояние Свифт превышает один миллиард долларов. Грандиозный финансовый успех обусловлен ее статусом поп-мегазвезды. На недавней очередной церемонии вручения премии Grammy она удостоилась награды за свой альбом Midnights - это ее четвертый Grammy. Таким образом, Тейлор Свифт установила новый рекорд Grammy - она стала первым исполнителем, который был удостоен награды за лучший альбом четыре раза. Как пишет Forbes, певица обошла по числу премий Фрэнка Синатру, Пола Саймона и Стиви Уандера - эти музыканты трижды получали награду в данной номинации.
Популярности Свифт способствовал и ее роман со звездой американского футбола Трэвисом Келси.
"Тейлор Свифт - первый музыкант, которому удалось добиться десятизначного состояния только благодаря своим песням и концертам", - отмечает Forbes. Хотя на общем фоне фигурантов списка миллиардеров певица выглядит скромно - она всего на 2545-м месте.
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