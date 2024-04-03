В регионе Балтийского моря снова помехи сигнала GPS. Вероятно, причастна Россия

За последние несколько дней пилоты около 1600 самолетов пожаловались на помехи сигнала GPS в Балтийском море и в воздушном пространстве других стран Восточной Европы. Эксперты считают, что в случившемся виноваты диверсанты в Калининграде, сообщает портал Interesting Engineering.
Портал Newsweek пишет, что помехи сигнала GPS доставляют неудобство тем пилотам, которые летают в регионе Балтийского моря. Соцсеть Х опубликовала карту с местами, где наблюдались помехи, которая показывает, что проблема наиболее ощутима в Польше и на юге Швеции.