В регионе Балтийского моря снова помехи сигнала GPS. Вероятно, причастна Россия

Портал Newsweek пишет, что помехи сигнала GPS доставляют неудобство тем пилотам, которые летают в регионе Балтийского моря. Соцсеть Х опубликовала карту с местами, где наблюдались помехи, которая показывает, что проблема наиболее ощутима в Польше и на юге Швеции.