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В регионе Балтийского моря снова помехи сигнала GPS. Вероятно, причастна Россия

rus.tvnet.lv
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В регионе Балтийского моря снова помехи сигнала GPS
В регионе Балтийского моря снова помехи сигнала GPS Фото: @auonsson/"X"

За последние несколько дней пилоты около 1600 самолетов пожаловались на помехи сигнала GPS в Балтийском море и в воздушном пространстве других стран Восточной Европы. Эксперты считают, что в случившемся виноваты диверсанты в Калининграде, сообщает портал Interesting Engineering.

Портал Newsweek пишет, что помехи сигнала GPS доставляют неудобство тем пилотам, которые летают в регионе Балтийского моря. Соцсеть Х опубликовала карту с местами, где наблюдались помехи, которая показывает, что проблема наиболее ощутима в Польше и на юге Швеции.

На других картах отмечается, что особенно часто помехи наблюдаются в Северной Польше.

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