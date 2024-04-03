Министерство: образование используют в качестве прикрытия; нужно изменить закон об иммиграции

МОН поддерживает привлечение иностранных студентов для обучения в Латвии, что способствует развитию и повышению международного престижа латвийского высшего образования.

Однако МОН в сотрудничестве с МИД и МВД выявило проблемы в практике ряда учебных заведений.

Министерство указывает, что ряд колледжей, в основном основанных частными и юридическими лицами, привлекают студентов из третьих стран не с целью обучения в Латвии, а фактически для дальнейшей иммиграции в Европейский союз, и в таких случаях обучение в Латвии фактически не проводится.

Министерство считает, что такая практика угрожает имиджу страны и престижу латвийского высшего образования. Выявление фиктивного обучения также затрудняет и значительно затягивает признание ранее полученных документов об образовании и оформление иммиграционных документов для тех, кто действительно хочет учиться в Латвии и соответствует критериям приема в вуз.

По мнению МОН, действующая норма закона об иммиграции слишком широка и делает возможной ситуацию, когда колледжи, основанные частными учредителями, привлекают учащихся из третьих стран на программы дополнительного образования, которые не лицензированы в Латвии и где процесс обучения минимален или отсутствует.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!