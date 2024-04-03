Видео ⟩ "Браво, Гарри": Галкин и Пугачева показали новое развлечение сына

В ролике сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой строит фигуру из игральных карт. Мальчик показывает, что у него остается одна карта. После он толкает ее, и все остальные карты начинают падать следом, образуя на стеклянном столе причудливый узор.

"Как круто!" - кричит Гарри. На фоне слышен голос Примадонны: "Браво, Гарри!".

Видео снято в домашней обстановке.

Ранее Галкин привез для сына новый конструктор LOZ на 5 тысяч деталей. "В этом конструкторе детали еще меньше, чем в "Лего", - отметил он. На фоне также слышен комментарий Аллы Пугачевой: "Да это вообще!".

Пока Максим Галкин с Гарри собирали конструктор, Лиза с мамой играли в карты. "Кто выигрывает?" - поинтересовался юморист у дочери, добавив, что у нее хорошие карты на руках.

После в ролике Гарри признался, что конструктор собирает папа, а он в этот момент играет в видеоигры: "Папа подарил мне конструктор, и как приз он доложен его собирать. Это как утешительный приз".

Напомним, детям звезд - Лизе и Гарри Галкиным - по 10 лет.

В интервью Ирине Шихман Максим ранее рассказывал, что в какой-то момент понял, что ему самому следует показывать фрагменты из жизни звездной четы, а также рассказывать о буднях наследников. Гордый отец довольно часто делится забавными видеороликами на своей странице в Instagram.

Галкин объясняет, что начал вести Instagram после того, как в Юрмале за ним с детьми бежали толпы незнакомых людей с видеокамерами. Тогда Максим понял, что надо показывать все самому: "Как только я стал делать Instagram, эти преследования прекратились".

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