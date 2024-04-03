Зеленский подписал закон о мобилизации с 25 лет

Новый закон о мобилизации вступил в силу на следующий день после того, как его подписал президент Украины Владимир Зеленский. Украинский парламент принял его в прошлом году.

Зеленский не стал комментировать, почему он не хотел подписывать этот закон, чиновники различных уровней не дали никаких объяснений, а Министерство обороны Украины умолчало о том, сколько новых солдат они надеются получить.

Призыв на военную службу является острым вопросом в Украине, учитывая растущий дефицит военнослужащих и боеприпасов. Средний возраст украинских солдат составляет около 40 лет, что соответствует возрасту российской армии, говорят военные аналитики.

Некоторые украинцы опасаются, что исключение молодых людей из числа рабочей силы будет иметь негативные последствия и нанесет еще больший ущерб разрушенной войной экономике, а нехватка солдат стала острой проблемой, поскольку Киев готовится к предстоящему российскому наступлению летом.

Зеленский редко упоминал о мобилизации, но в последние месяцы она стала предметом длительных дебатов в Верховной раде.

В декабре прошлого года Зеленский объявил, что Министерство обороны Украины хочет мобилизовать до 500 тысяч солдат. Такая большая мобилизация обойдется Украине в 13,4 миллиарда долларов, заявил тогда Зеленский.

Тогда президент говорил, что надо подумать, будут ли солдаты, находящиеся сейчас на фронте, заменены вахтовым методом или отправлены домой в отпуск.

Статистика Министерства обороны Украины показывает, что в октябре в украинской армии насчитывалось почти 800 тысяч военнослужащих. В это число не входят Национальная гвардия и другие подразделения. Всего военную форму надели около миллиона украинцев.

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